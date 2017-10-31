

في اطار الأهتمام الكبير الذي تولية السلطة المحلية للاعتناء بالمرافق التعليمية وترميمها والعمل على تأهيلها قدم مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي الأستاذ/عزام أحمد بن غانم دعما ماديا محدودا كمساهمه عاجلة لاصلاح الأضرار التي تعرضت لها مدرسة النهضة بسهوه جراء الأمطار والرياح التي تعاقبت عليها مما ادى الى انهيار جزئي لبعض ابواب الصفوف الدراسية بمبنى المدرسة. واكد المدير العام بأن السلطة المحلية ومن باب المسؤولية الملقاه على عاتقها ستقدم كل اوجه الدعم والمساعده لاصلاح هذه الاضرار بحسب الامكانيات والقدرات المتاحه لديها وعلى الجميع تفهم ظروف المرحله الحاليه التي .تمر بها البلاد

واضاف:اننا في السلطة المحلية سنسعى جاهدين لجمع الدعم لاصلاح وترميم ماخربته الأمطار في كل المدارس .والمرافق المختلفة







