

أستنافت اللجنة الدعوية والثقافية بملتقى شباب الساحة التطوعي بساحة الجهاورة الحلقة الشبابية مساء هذا اليوم الثلاثاء 2017/10/31 م بحضور أكثر من ٣٠ شاب من شباب المنطقة في البداية رحب مدير الملتقى الاستاذ محمود سعد باصواب بضيف الحلقة والشباب الحاضرين وشكر الشاب على تفاعلهم وحضورهم وشرح لهم آلية الحلقة الشبابية والمواضيع التي سيتحدث فيها الضيوف وانها ستكون مستمرة في كل يوم ثلاثاء م̷ن كل أسبوع

استفتحت الحلقة بآيان من سورة نوح تلاها الطالب محمد بلعيد باصواب ثم قام بتفسير الايات التي تلاها

ثم أنتقلت الكلمة لضيف الحلقة الشيخ /عمر محمد باشراحيل حيث شكر الشباب على الحضور وانه سعيد بوجوده ضيف للحلقة

ثم تحدث في موضوع الحلقة وهو الشخصية الناجحة وان هذه الموضوع سيكون على سلسلة متواصله

وفي حديثه ان النجاح محبب للنفوس وذكر للشباب لابد ان تعرفو ان النجاح يتحقق دئماً من الذات وان لاتجعلوا نجاحكم من الاخرين وذكر للشباب العديد م̷ن الامثلة للناجحين

وفي نهاية الحلقة الشبابية تم السحب على جائزة الحلقة وكانت من نصيب فيصل حداد الحمد.







