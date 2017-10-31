

ناقش وزير الصحة الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري الوضع الصحي بساحل حضرموت والسبل الكفيلة بتطوير الواقع الصحي وخطوات التغلب على المشكلات التي تواجه سير عمله وأدائه لواجبه الإنساني في ظل الظروف الحرجة والإستثنائية التي تمر بها البلاد. ونقل الدكتور الجريري خلال اللقاء للوزير تحيات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ليطلعه بعد ذلك على الوضع الصحي والاشكالات التي تواجهه والمعوقات التي تقف في طريق تقديم الخدمات الصحيه بأحسن صورها، كما اطلعه كذلك على الوضع الوبائي في المحافظة واوضاع المستشفيات الرئيسية والخدمات المقدمه فيها والاحتياجات الطارئه التي تحتاج اليها.

واشاد معالي وزير الصحه بالنشاط الدؤب والمستمر لقيادة الصحة بالمحافظه وقدرتها على التغلب على كثير من الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وحفاظها على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في حضرموت والمحافظات المجاورة، ونجاحاتها التي حققتها في مجابهة وباء الكوليرا والحد من إنتشاره، مؤكدا دعم الوزارة لها في كافة الجوانب المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات والكادر الطبي والصحي الذي يؤديها.

وفي سياق منفصل إلتقى الدكتور الجريري بمدير مكتب منظمة الصحة العالميه عدن الدكتور عمر زين ومدير منظمة العون الانساني مكتب اليمن امان يوسف وتباحث معهما حول اوجه الدعم لقطاع الصحة في الخدمات الطبية والعلاجية وكذا مكافحة الأوبئة وحالات سوء التغذيه.

كما قدم مدير عام صحة ساحل حضرموت تقريرا مفصلا عن البنيه التحتية الصحية للمحافظه والاحتياجات المطلوبة لدعم القطاع الصحي لمنظمة العون الإنساني، دعا في ختامه المنظمه لزيارة مدينة المكلا والوقوف على الوقع الصحي والإطلاع عليه عن كثب.

ونتج عن اللقاء إقرار تدخلات من خلال دعم مقدم من ثلاث جهات عبر منظمة الصحة العالميه في 7 من مستشفيات المحافظة.







