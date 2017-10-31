

أصدر محافظ محافظة حضرموت صباح اليوم الثلاثاء القرارات التالية:

القرار رقم (219) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / خالد عبدالرحمن غزي – نائبا لرئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي. والقرار رقم (221) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / فياض فرج ابوبكر باعامر – نائبا للمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين م / حضرموت الساحل.

القرار رقم (223) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / عبدالله محمد ابوبكر باراس – مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة ساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية.

والقرار رقم (224) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / عوض سالم بن حميد – نائبا لمدير عام مكتب الصناعة والتجارة م / حضرموت الساحل.

القرار رقم (225) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخت / د. أبها عبدالله عمر باعويضان مديرا عاما لمستشفى المكلا للامومة والطفولة م / حضرموت.

والقرار رقم (226) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / م. خليل سعيد النوبي – مستشارا لمدير عام مديرية مدينة المكلا لشؤون الشباب.

القرار رقم (227) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / عدنان محمد حمران – مديرا عاما لمديرية غيل باوزير م/ حضرموت.

والقرار رقم (230) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / عبده محفوظ سعيد الصليبي – مديرا لمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع غيل باوزير م/ حضرموت.

وقضت المادة (2) من هذه القرارات العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها.

صدر بديوان عام المحافظة

اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني







