

أطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على أوضاع محطات البحوث الزراعية بالمحافظة والإشكاليات المختلفة التي تواجه سير عملها. جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بالجمهورية الدكتور عبدالله سالم علوان الذي قدم شرحاً عن المحطات البحثية الزراعية والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية, بالإضافة إلى الصعوبات المالية ومشاكل المزارعين والسطو على المنشاءات التابعة لها.

وأكد محافظ حضرموت على ضرورة الاهتمام بالمحطات وتطويرها وحلله كافة الإشكاليات التي تواجهها, موجها بدفع إيجار مزرعة البحوث, وسرعة معالجة قضية السطو على مبنى تابع لها بمنطقة إبن سيناء من قبل الجهات المختصة, كما وجه كذلك بإعداد دراسة لإنشاء منظومة متكاملة للطاقة الشمسية بالمحطات الزراعية البحثية.

حضر اللقاء رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ومدير عام محطة البحوث الزراعية بالساحل الشرقي المهندس جمعان فرج باسويد.







