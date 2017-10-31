

أطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على مستوى الخدمات بمديرية بروم ميفع وإشكاليات المشاريع المتعثرة والاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه صباح اليوم مع مدير عام المديرية العقيد ناصر علي الشعيبي استعرض خلالها مستوى الإنجاز في بعض المشاريع الصحية والتربوية والأشغال العامة, وجهود السلطة المحلية والصحة في مجابهة وباء الكوليرا, كما ناقش معه مشاريع الإنارة وإعادة تأهيل وسفلتت الشارع الرئيسي ببروم ورصف الشوارع الداخلية, إلى جانب إنشاء محكمة ونيابة عامة وتوفير الموازنات التشغيلية لبعض المكاتب التنفيذية, وتصدير الفحم الطبيعي من منطقة ميفع، وإنشاء معهد سمكي بحري بمنطقة بروم.

ووجه محافظ حضرموت باعتماد مشروع صرف صحي لمنطقة ميفع واعداد دراسة لطريق البحث وادي المحمدين فوة, وتوجيه منشأة الغاز باعتماد نسبة للمديرية، وتوفير سيارة من نوع قلاب لمشروع النظافة بمنطقة ميفع وكما وجه ايضا بسرعة معالجة مشكلة الاختلالات المالية للمشاريع واحالتها للجهات المختصة.









