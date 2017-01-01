

إستقبلت الأستاذة ليلى الشعيبي مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت بمكتبها المهندس أحمد بكران المدير التنفيذي لمؤسسة روافد الشبابية للتنمية والأستاذ أديب الحضرمي مسؤول شعب التعليم الفني بغيل باوزير في خطوة لوضع قيادة المكتب حول النجاحات التي تكللت في الشعب الفنية والتقنية بمديرية غيل باوزير في تخصصات لمرحلة الأولى لهذه الشعب المتمثلة في تخصص الكهرباء العام والتبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية بعد توقيع إتفاقية الشراكة في السنة الماضية بمباركة محافظ المحافظة بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسة روافد الشبابية .

هذا وقد إستعرضت الأستاذة ليلى الشعيبي مديرعام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني أبرز النقاط الي يجب أن تعزز هذا النجاح لإستمرار وتيرة التأهيل والتدريب على الأسس العلمية والعملية الصحيحة والسليمة التي يتطلبها سوق العمل مثنية على الجهود المبذولة للقائمين على هذه الشعب التي يشرف عليها مكتب الوزارة شاكرة إهتمام ومتابعة مؤسسة روافد الشبابية للتنمية .

هذا وقد تم خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة لافتتاح ملحق شعبة تجارية لتخصص المحاسبة وإدارة المكاتب لتلبية رغبات الطلاب والطالبات بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى دمج الكادر النسوي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني مقابل إمتيازات تعطى لهن وصولا لمستقبل مشرق.



في ختام اللقاء تم تكريم الأستاذة ليلى الشعيبي بدرع تذكاري عرفانا وتقديرا لدورها القيادي في المتابعة المستمرة وتذليلها للصعاب ومشاركتها في هذا النجاح الذي حققته تلك الشعب بالمديرية

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين ينخرطون في هذه الشعب مئه وثمانون طالب وطالبة في تسع شعب ست منهن تحتضن المستوى الأول و ثلاث شعب تحتضن المستوى الثاني .

حضر اللقاء الأستاذ خالد بلفاس كبير المفتشين بمكتب الوزارة والأستاذ سالمين مسينون مدير الفروع بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت.







