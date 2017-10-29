

في إطار الجهود التي بذلها ابن وادي بن علي الشيخ/أيمن منصور عيظه الجابري في متابعة قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة باللواء /فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكريه الثانية أثناء زيارته الأخيرة لوادي حضرموت والصحراء بإعتماد منطقة وادي بن علي ظمن مناطق الإمتياز للشركات النفط كبقية مناطق الإمتياز الاخرى. أصدر اللواء الركن /فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت توجهاته بمذكرة رقم ( 1659 ) محرر 2017/10/29م لشركة بترومسيلة النفطية حيث تظمنت المذكرة بإعتماد منطقة وادي بن علي مديرية شبام حضرموت منطقة إمتياز؛ وقد قام الشيخ / أيمن الجابري بإستلام نسخة التوجهات الخاصة للمتابعة وإرسال نسخة التوجهات إلى شركة بترومسيلة لتفعيلها .

من جانبه عبر الشيخ/الجابري عن ارتياحه لهذه التوجهات التي انتظر لها الجميع من فترات طويلة والذي ستسهم برفع مستوى الخدمات في مختلف النواحي وتساعد أبناء المنطقة في تخيف بعض الأعباء شاكرا سيادة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني على إصدار تلك التوجهات النبيلة التي انتظر لها أبناء وادي بن علي من أوقات سابقة ناقلا له تحيات وشكر أبناء منطقة وادي بن علي لإصداره تلك التوجهات ؛ داعيا قيادة بترومسيلة ممثلة بالمهندس /محمد بن سميط تفعيل توجهات المحافظ على الواقع الملموس في القريب العاجل بإعتماد المنطقة ظمن مناطق الإمتياز أسوة بالمناطق الأخرى لكي يحس بها أبناء منطقة وادي بن علي الذين حرموا من الإمتياز وتحملوا الكثير من العناء من التلوث البيئي الذي أصابهم من جرى أعمال شركات النفط العاملة في الجبال والهضاب المطلة على مناطقهم وآخرها السيل الذي سمي بالسيل الأسود الذي حمل مخلفات الشركات من مواد كيماوية ظل المواطن يعاني ويدفع الثمن إلى اليوم







