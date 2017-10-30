

عقد المكتب التنفيذي لمديرية تريم دورته الاعتيادية صباح اليوم الاثنين 30 اكتوبر برئاسة المدير العام رئيس المكتب العقيد/ منصور سالم التميمي وبحضور القائم باعمال الامين العام رئيس لجنة التخطيط الاستاذ/ علي خميس صبيح واعضاء الهيئة الادارية للمجلس. وفي مستهل الدورة هنأ المدير العام باعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وذكرى الاستقلال الوطني وهنأ ابن تريم خليل النوبي بنيله الجائزة العالمية .

واستعرض المكتب في مستهل دورته هذه المحضر السابق واقره .

كما ناقش المكتب عددا من التقارير منها تقرير عن مكتب بريد تريم وتقرير عن مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل وتقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية وتقرير عن مكتب الشباب والرياضه.

وناقش المكتب تلك التقارير واتخذ بشانها القرارات والتوصيات.

واستعرض المكتب في نهاية دورته هذه نتائج الدورة الاخيره للمكتب التنفيذي بالوادي .







