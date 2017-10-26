

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية والهامة للمركز الوطني للوثائق فرع حضرموت ومكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مساء اليوم على انفراد مع مدير عام المركز الوطني للوثائق فرع حضرموت محمد أحمد الحداد وأمين عام مكتبة الأحقاف للمخطوطات المهندس حسين عمر الهادي، اطلع خلاله على سير عمل المركز والمكتبة وناقش الصعوبات التي تواجهما.

ووجه المحافظ البحسني بتوفير منظومة إطفاء حرائق للمركز ومكيفات وابواب حماية وبعض الأجهزة الخاصة التي يحتاج اليها المركز لأداء عمله.

كما وجه كذلك بصرف إعتمادات شهرية للمكتبة وتوفير بعض الأجهزة الخاصة بتعديل المناخ لضمان حفظ المخطوطات وعدم تلفها واصلاح اجهزة التكييف الخاصة بها.

ودعا المحافظ خلال اللقاء المحسنين والمهتمين إلى دعم المركز والمكتبة والمساهمة في الحفاظ عليهما.







