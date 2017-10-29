



الماضي وحلاوته بما فيه من إيجابيات افتقدناها اليوم من البساطة في العادات والمناسبات والتواضع وعدم التكلف . نظمت طالبات الصف السابع بمدرسة الحزم للبنات بمديرية شبام معرضا ثقافيا تراثيا تحدث عن : وكذالك تحدث عن الحاضر وما فيه من إيجابيات وسلبيات طغت على حياتنا اليومية من آثار التكنولوجيا الحديثة وما حصل من الأمور التي عقدت حياة الناس في عاداتهم ومناسباتهم الحياتية .

افتتح المعرض مدير المدرسة الأستاذ أبوبكر باذيب وطاف بأرجائه مع عدد من المعلمين ،

وقد ألقى مدير المدرسة كلمة شكر فيها طالبات الصف السابع على جهودهن في إقامة هذا المعرض وربط الحاضر بالماضي إذ لا حاضر لمن لا ماضي له والتعريف بالماضي الذي عاشه الأجداد ومعاناتهم وكذلك حياتهم البسيطة

كما أشاد بجهود المعلمين والطالبات في إقامة مثل هذه الأنشطة اللا صفية ودورها المهم في المدرسة بما يساهم في إثراء المعرفة لدى الطالبات وتنمية مواهبهن وقدراتهن .

بعد ذلك طافت طالبات المدرسة بالمعرض وأبدى الجميع إعجابهم بما رأوا من إبداعات الطالبات وجهودهن فيه. وقد ارتفعت همم الطالبات وزاد حماسهن في إقامة هذه الأنشطة







