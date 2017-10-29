

التقى الاستاذ/ فيصل محسن الجهوري مدير ادارة التربية والتعليم بمديرية القطن صباح اليوم الاحد10/29 بمكتبة بالاخ/ محمدسالم باسعيدة رئيس جمعية الصم والبكم بوادي حضرموت وخلال اللقاء رحب مدير التربية بهذة الزيارة .. مشيرا الى المساعي والجهود الخيرة التي بذلتها وتبذلها قيادة الجمعية في الاهتمام ورعاية شريحة الصم والبكم وحرصها علئ متابعة سير العملية التعليمية لابنائنا وبناتنا والطرق الكفيلة بمساعدتهم في ادماجهم في المجتمع ورسم الابتسامة والفرحة علئ وجوههم وادخال السرور لقلوب اسرهم والعمل على ممارسة حياتهم الطبيعية مع الاخرين بصورة جيدة…

من جانبة استعرض الاخ محمدباسعيدة مراحل التاسيس والعمل في الجمعية منذ حوالي عشرسنوات والتركيز علئ حصولهم على حقهم في التعليم واكتشاف ورعاية مواهبهم وتنمية مهاراتهم بمايساعدهم على الاندماج بصورة تلقائية وسلسة في المجتمع ..

منوها الى تزايد اعداد الدارسين من الجنسين وانه بفضل الله وبحمده ورعاية السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والجهات المعنية واهل الخير وصل الطلاب والطالبات للصف الاول ثانوي في سيؤن كما عملنا عدد من صفوف الصم والبكم هنا في القطن بتعاونكم وجهود كم مع السلطة ،

وعبر باسعيدة عن شكرة وتقديرة لتعاون ودعم السلطة المحلية وادارة التربية بالقطن في الاهتمام بصفوف الدمج وتقديم التسهيلات والامكانيات اللازمة لتسيير العملية التعليمية وكذا اهتمامهم بحجز مساحة ارض لبناءمدرسة تضم شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة ..

كما اشاد بجهود وتميز معلمو الصم والبكم بمدرسة الهدى في انتاج الوسيلة التعليمية و رفع مستويات الطلاب والطالبات ..

لافتا في السياق ذاته ان صفوف الدمج هي جزء من منظومة التعليم العام ...

كما تم الاتفاق على تكليف المعلم محمدبلعيد بارفعة مشرفاً على صفوف الصم والبكم بمدرسة الهدى….

حضر اللقاء ٲ. فوزي سعيد مدحي المسئول المالي بجمعية الصم والبكم بالوادي مدير مدرسة 22مايو للصم والبكم بسيؤن وٲ. انور سليمان بن حريز رئيس قسم التعليم العام وٲ. محمدالحداد رئيس قسم الاعلام التربوي… .

عقب ذلك قام الاخوين / مدير التربية ورئيس الجمعية ومرافقوهم بزيارة لمدرسة الهدى وصفوف الصم والبكم حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة ٲ.سليمان هادي البوري ووكيل المدرسة ٲ. محمدسالم بافضل وكيل المدرسة وتم مناقشة كيفية تنسيق وتفعيل العمل الاداري والتعاون مع المشرف لمافية مصلحة سير العملية التعليمية ..

كما قاموا بجولة في الصفوف وتبادلوا الاحاديث مع الطلاب والطالبات بمساعدة معلموهم على شرح لغة الاشارة وقدموا لهم حلويات ادخلت الفرح في نفوسهم ..

وقدوجة باسعيدة الدعوة لمدير التربية والمعنيون بزيارة الجمعية. ومدرسة 22 مايو للصم والبكم .بسيؤن واوعد مدير التربية بتلبية الدعوة في وقت لاحق..

من جانب اخر عقد الاستاذ / محمدباسعيدة رئيس الجمعية اجتماع بالمعلمين والمعلمات في صفوف الدمج بحضورأ. سليمان البوري مدير مدرسة الهدى وحيث اشاد بحرص وجهود مديرا التربية والمدرسة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والتجاوب والتعاون المستمر مع المعلمين والطلاب في صفوف الدمج...

موضحا ان الهدف من زيارتهم للاطلاع علئ سير العملية التعليمية وترتيب الوضع الاداري للصفوف بتكليف المعلم محمدبارفعة كمشرف…

والتنسيق مع ادارة المدرسة لتفعيل الانشطة والبرامج المشتركة وتفعيل حصص النطق…

شاكرا الجميع على جهدهم في الاخلاص لهذا العمل الانساني. والديني والتربوي لحصولهم في حقهم من التعليم وجعلهم فاعلين في المجتمع ..من جانبة اكد مدير المدرسة ٲ. سليمان البوري علئ حرص الجميع على حصولهم علئ التعليم ومساعدتهم لادماجهم في المجتمع ..

واكد علئ كل المعلمين الانضباط الوظيفي والتعاون المستمر لمصلحة الجميع وتبادل الاراء والنقاشات لمايفيد تحسين العمل…







