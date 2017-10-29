

أقرت لجنة مشروع قاعدة البيانات الرقمية بساحل حضرموت صباح اليوم عقب اجتماع ترأسه رئيس اللجنة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وأعضاء اللجنة مشروع قاعدة البيانات وتكلفته التقديرية. واستعرض مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق نائب رئيس اللجنة المهندس علي سالم باطاهر في مستهل اللقاء موجزا عن خطة المشروع, والجهات التي لها الأولوية في تطبيقه عليها, والميزانية التأسيسية المقترحة له.

كما تمت مناقشة تقارير التقسيم الإداري لمديرية مدينة المكلا, ولجنة البنية التحتية والأنظمة, والميزانية المقترحة للمشروع والتي تشتمل على التجهيزات وإدخال الأنظمة والتدريب والتأهيل والتوعية على مستوى المستخدمين وأصحاب القرار.

وخلص اللقاء إلى الموافقة على التقارير بعد مناقشتها وتعديلها وإقرار المشروع والميزانية التي ستمولها السلطة المحلية والمرافق الإيرادية بالمحافظة.

حضر اللقاء عميد كلية الحاسبات والأنظمة بجامعة حضرموت مستشار المشروع الدكتور محمد بامطرف وأعضاء اللجنة من مدراء المكاتب التنفيذية والإدارية بالمحافظة.







