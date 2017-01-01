

أجرى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي مساء امس اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طميس ، ورئيس أركان المنطقة قائد اللواء 135 مشاة العميد يحيى محمد أبو عوجاء. وخلال الإتصال أطلع الوكيل الأول لحضرموت على تفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع ظهر يوم الجمعة في مدينة سيئون وتمثل في تفجير عبوة ناسفة تم زرعها من قبل عناصر اجرامية بجانب الطريق بالشارع المؤدي لمدينة سيئون غربي مسجد بدر بحي السحيل واستهدفت أحد الأطقم العسكرية التابعة للمنطقة الأولى مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أفراد وإصابة آخرين ومن بينهم مواطن كان مارا بسيارته عند انفجار العبوة وما نتج عنها من تأثر للبيوت القريبة بتكسير أبوابها وزجاج نوافذها وكذا تكسير زجاج سيارة أحد المواطنين كانت مارة بالشارع.



وأعرب الوكيل بن حبريش عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وأقارب وزملاء الشهداء ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، مشيرا إلى ان مثل هذه الجرائم والاعتداءات الجبانة مدانة من الجميع ولن تثني أبطال القوات المسلحة والأمن وإلى جانبهم أبناء المنطقة والمجتمع عموما اجتثاث الإجرام والإرهاب الآثم من جذوره بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة.





