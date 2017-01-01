

دشن الأستاذ/عزام أحمد بن غانم مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي صباح اليوم الأثنين الموافق/23أكتوبر بمنطقة صنا برنامج الامن الغذائي وذلك بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي والذي تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية بتعاون ومساعدة مجموعة"شباب من أجل المديرية" يستفيد منها نحو" 754"أسرة من الفئات المحتاجه وذوي الأحتياجات الخاصة بالمديرية. وخلال التدشين اعرب المدير العام عن شكره وتقديره لمنظمة الأغذية العالمية على هذه اللفته الإنسانية الكريمة مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله المنظمة في اغاثة الفقراء والمحتاجين ممن ألمت بهم ظروف العيش نتيجة الأوضاع الذي تمر بها البلاد

كما قدم شكره للمؤسسة الطبية الميدانية المنفذه لهذا العمل وللقائمين عليها ولجهودهم المبذولة في عملية وصول المساعدات الانسانية والإغاثية لهذه الفئات للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والأقتصادية

ودعا المدير العام المؤسسة الميدانية الطبية الى دعم المديرية في القطاع الصحي والذي يعد جانبا اساسيا مهما في الحياة يتطلب دعما ومساعدة

وحث المؤسسة بضرورة تقديم الدعم الكافي من المساعدات الغذائية خلال الفترة القادمة حتى يصل لكل الفئات المتعففه في المديرية سيما وان الكمية الحالية غير كافية لتغطية الحالات المحتاجه

من جانبه اوضح الأخ/صالح حسن البريكي منسق المؤسسة الطبية الميدانية: ان المشروع سيستمر لمدة 6شهور حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المديرية

واكد ان الأختيار كان ضمن معايير منظمة الغذاء العالمي

ودعا الأهالي في المديرية الى التعاون والمساعدة معهم لإنجاح المشروع حتى يستمر خلال المرحله القادمة بصورة جيدة

واضاف:ان البرامج القادمة ستستهدف اكبر عدد من المستفيدين في المديرية حتى يحصلوا على الكميات الغذائية الكافية

وعبر عن شكره وامتنانه للمدير العام للمديرية على تعاونه مع المؤسسة ولحرصه على تسهيل وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل

حضر التدشين: الأخ/سالم عبدالله بن طويل الأمين العام للمجلس المحلي.







