

أصدر الأستاذ/ عزام أحمد بن غانم مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي صباح اليوم الأثنين الموافق23أكتوبر توجيها قضى بموجبه منع اقامة روضات تعليم الأطفال بالمديرية الا بترخيص وتصريح رسمي من مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء وبالتنسيق والتشاور مع السلطة المحلية بالمديرية والتقيد بالخطوات المتبعه من قبل المكتب وشدد المدير العام على ضرورة التقيد والالتزام بهذا التوجيه وتحمل الإجراءات القانونية المتخذه حيال ذلك .. داعيا الى تكاتف وتعاون الجميع لما فيه خير ومصلحة المجتمع وابناءه

واضاف: الى أن المديرية بدأت مع اشراقة جديدة نحو افتتاح روضات الأطفال وهذا شي رائع وجميل لم تعهده المديرية في السابق واننا على مشارف افتتاح روضة التميز النموذجية بسهوه خلال الأيام القادمة عقب استكمال كشف التسجيل والمرخصة رسميا من قبل مكتب الوزارة والتي تضم كادر نسائي مؤهل ومستلزمات وادوات متعددة ومكان مرتب مهيأ للطالب وسنكون داعمين ومساندين لمثل هذه المؤسسات التعليمية التي تعتني بالأطفال وتؤهلهم

وشدد في سياق حديثه ان تبنى كل روضة على اسس قانونية وتكون مرخصة رسميا حتى تكسب اكثر اهمية وتحظى بأهتمام ومتابعة المكتب بالوادي والسلطة بالمديرية

واشار المدير العام الى ان روضة الأطفال تهدف لبناء الطلاب بشكل صحيح وتهيئهم للمراحل الدراسية القادمة من خلال مناهج تعليمية محددة وتعلمهم اللغة الأنجليزية وتعودهم على الكتابة والمحدده بسنتين في قانون التعليم العام

لافتا الى دعم ومساندة السلطة المحلية بالمديرية ووقوفها الى جانب هذه المشاريع التعليمية والتي ستساهم في بناء طفل متسلح بالعلم والمعرفة ومزودا بالأخلاق الفاضله والقيم المستنيرة والسلوك الحميده...







