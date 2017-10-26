

كرّم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم أوائل الطلبة والطالبات في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016 - 2017م خلال حفل خطابي وفني وتكريمي أقيم بالمناسبة. وتحدث محافظ حضرموت بكلمة قدم في مستهلها التهاني والتبريكات للطلبة والطالبات المكرمين وأولياء أمورهم ومعلميهم, مؤكداً على إهتمام السلطة المحلية بالعملية التعليمية والتربوية بالمحافظة, ومشيرا إلى أن هذا الأسبوع والأسبوع الذي سبقه قد شهداء إفتتاحا ووضع حجر أساس لعدد من المشاريع التربوية في مديريتي المكلا والشحر.

وأشاد المحافظ البحسني بالنجاحات التى حققتها تربية حضرموت خلال مرحلة الإعداد للإمتحانات وتفيذها وتصحيحها وجهودها في محاربة ظاهرة الغش, شاكرا الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في حضرموت.

تحدث بعد ذلك مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بكلمة إستعرض خلالها الجهود التربوية التي بذلت خلال العام الدراسي, وقصص نجاحات التغلب على الصعوبات التي واجهت سيرها وسير العملية الإمتحانية والدور المحوري الذي لعبته حضرموت في إدارتها للإمتحانات.

وأشار الأستاذ عبدون إلى أنه قد تم إفتتاح ووضع حجر الأساس لـ30 مشروعاً تربويا وتعليميا جميعها ممولة من قبل السلطة المحلية, شاكراً في ختام كلمته كل الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الإمتحانات النهائية والحفل الإحتفائي بالمتفوقين.

تخلل الحفل كلمة للمكرمين وووصلة غنائية وقصيدة شعرية ولوحة تراثية راقصة, وتكريم 26 طالب وطالبه وأربع ثانويات متميزة.

حضر الحفل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدراء المكاتب التنفيذية ومكاتب التربية بالمديريات وعدد من التربوين والشخصيات الاجتماعية والمهتمين.







