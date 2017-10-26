

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم عدد من المشاريع التربوية والتعليمية في عدد من أحياء مديرية مدينة المكلا بتكلفة إجمالية بلغت 220 مليون ريالا وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وطاف المحافظ البحسني عقب قصه لشريط إفتتاح مدرسة ربوة خلف للتعليم الأساسي بمرافق المدرسة المختلفة, مطلعا على التجهيزات التي جهزت بها, ومتعرفا على إستعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد, كما إفتتح كذلك 3 فصول دراسية مع ملحقاتها بروضة 22 مايو بحي المساكن.

وفي سياق متصل وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لبناء مشروع مبنى الصحة المدرسية والإذاعة التربوية والتعليمية بالمحافظة بمقر مكتب تربية وتعليم ساحل حضرموت.

رافقه مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.







