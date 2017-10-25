

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء المدير التنفيذي لشركة الاهرام للطاقة مسعود حسن جيد. وتطرق اللقاء الى مناقشة وضع الشركة في ساحل ووادي حضرموت ونشاطها في مجال توليد الطاقة للمواطنين، كما تمت مناقشة المديونية المتراكمة للشركة على السلطة المحلية منذ بداية العام الحالي والتي لم تسدد منها أي مبالغ الا مع بداية شهر يوليو 2017م، وقد بلغ اجمالي المديونية خلال الفترة المنصرمة (21.385.851) دولار.

واكد المحافظ البحسني ان السلطة المحلية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ التزاماتها مع كافة شركات الطاقة المتعاقد معها ومتابعة ذلك مع الحكومة لتحمل مسئوليتها تجاه المحافظة، داعيا مسئولي الشركات لتحلي بالصبر وتقدير الوضع الراهن ومراعاة ظروف المواطنين.

ولضمان استمرارية الطاقة الكهربائية وعدم تعرضها للانقطاع النهائي فقد اهاب محافظ حضرموت اللواء الركن البحسني بالمشتركين في مناطق ساحل ووادي حضرموت بضرورة تسديد فواتير الاستهلاك والوقوف مع السلطة المحلية في هذا الجانب.

حضر اللقاء هاشم بن طالب ممثل شركة الاهرام في حضرموت.







