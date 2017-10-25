

برعاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح هذا اليوم الأربعاء في قاعة 24 ابريل توزيع وثيقة الاتفاق لتمليك المستفيدين من شقق المشروع الوطني للاسكان لذوي الدخل المحدود بحضور وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندسة ياسمين محمد العواضي وعدد من المستفيدين من المشروع. وقال المحافظ البحسني وصلنا اليوم الى نقطة النهاية في هذا المشروع الوطني والذي سيخفف من معاناة شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والذي طال انتظارهم كثيرا.

وأشار المحافظ البحسني الى ان هذا المشروع حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي والاخوة المسئولين في وزارتي الاشغال والتأمينات.

من جانبها قالت وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندسة ياسمين محمد العواضي، ان المشروع يتكون من 400 شقة استفاد منها 400 اسرة من ذوي الدخل المحدود بتمويل من وزارة الاشغال العامة والطرق لعدد 240 وحدة سكنية ومساهمة المؤسسة العامة للتأمينات بتمويل 160 وحدة سكنية.

حضر اللقاء مدير عام الاستثمار كامل حيدرة صالح العفيفي، مدير عام مؤسسة التامينات فرح حضرموت أنور باعباد، ومدير مكتب وزارة الاشغال المهندس فارس بن شملان، والمهندس محمد الشيباني مستشار رئيس مجلس الإدارة للشئون الاستثمار ومستشار مؤسسة التامينات للشئون القانونية علي حزام ومستشار محافظ حضرموت خالد السعدي.







