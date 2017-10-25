

إفتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمديرية الشحر عدد من المشاريع التربوية والتعلمية ووضع حجر الأساس لعدد آخر منها بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون ريالا بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. وقص المحافظ البحسني شريط إفتتاح مبنى الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالمديرية وطاف بأقسامه وتعرف من القائمين عليه على الخدمات التي يقدمها, كما افتتح قاعة الأنشطة في ثانوية بامطرف للبنين, وأطلع على الأعمال الجارية في إستكمال بناء ظله ومسرح وسط ساحتها.

كما وضع حجر الأساس لمشروع بناء 3 فصول مع حمامات بمدرسة الشيخ بافضل, ووضع حجر أساس آخر لبناء ثانوية للبنين مكونة من 12 فصلا مع ملحقاتها في مدرسة الجلاء, وكذا ووضع حجر أساس ثالث لمشروع بناء 3 فصول ومكتب معلمين وحمامات وسور وتليس وطلاء المبنى القديم بمدرسة عثمان بن عفان بمنطقة الديسه, إلى جانب وضع حجر اساس أخير لمشروع بناء هنجر للكتاب والأثاث المدرسي بالمديرية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية لترميم مبنى مكارم الأخلاق التي تأسست في العام 1919م واطلع على مستوى تنفيذها والعمل بها.

رافقه في الزيارة مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون ومدير عام مديرية مدينة الشحر المهندس أمين بارزيق ونائبه مصبح الغرابي وقائد معسكر الأحقاف العميد سعيد الشعملي ومدير أمن مديرية الشحر سالم العوبثاني.







