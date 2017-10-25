

دشن المدير العام لمديرية رخية عزام بن غانم برفقة الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله بن طويل والمهندس صالح حسن البريكي منسق المؤسسة الطبية الميدانية برنامج الأمن الغذائي بمنطقة صنأ، برنامج الأمن الغذائي الممول من منظمة الغذاء العالمي ( WFP) والذي تنفذه الموسسة الطبية الميدانية يستهدف 754 أسرة من مديرية رخية وسيستمر لمدة 6 أشهر قادمة . منسق المؤسسة الطبية الميدانية الذي تنفذ المشروع المهندس صالح البريكي تقدم بخالص الشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمديرية على تعاونها وتسهيلها للصعوبات التي واجهتهم حسب قوله وأضاف إن الأسر التي تم أختيارها كن وفق المعايير التي وضعتها منظمة الغذاء العالمي وهي الفئات الأكثر إحتياجا داعيا المواطنين لتفهم الأمر والتعاون مع لجان التوزيع بالمديرية.







