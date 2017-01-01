مدير عام مديرية غيل بن يمين يلتقي مؤسسة دار الشفاء الطبية لبحث تنفيذ مخيم طبي بمستشفى غيل بن يمين
   
غيل بن يمين/موقع محافظة حضرموت/صالح حسينون - الاربعاء 25/اكتوبر/2017
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التقى صباح امس الثلاثاء في مكتبه بمديرية غيل بن يمين الاستاذ صالح مولى الدويلة بالاخ مرتضى الحبشي والدكتور سالم الحامد ممثلي مؤسسة دار الشفاء الطبية وبحضور الاخ يزيد الصدفي مدير كتب الصحة بالمديرية وبحث معهم خطوات اقامة مخيم طبي بمستشفى مديرية غيل بن يمين.
حيث استمع المدير العام مولى الدويلة لشرح مفصل من قبل الاخوة في مؤسسة دار الشفاء لشرح مفصل لماهية الخطوات التي سيقومون بها لقيام المخيم الطبي الذي سيعمل فيه اطباء اختصاصيين في مجمل التخصصات المهمة والتي سيستفيد منها المرضى بالمديرية، حيث اكدوا ان المخيم سيستمر خلال خمسة ايام متتالية، واكد الاخ مرتضى الحبشي بان ماقاموا به اليوم انما هي زيارة اولية لعمل مسح لاهم الاحتياجات وما اذا كانت هناك صعوبات، لكنه ابدى ارتياحه للتعاون الذي ابداه مدير مكتب الصحة بالمديرية. حيث اكد ان المخيم سيقام باذن الله خلال شهر نوفمبر من هذه السنة 2017.

من جانبه ابدى الاستاذ صالح مولى الدويلة كامل شكره وسعادة البالغة لهذه البادرة الطيبة التي تبنتها مؤسسة دار الشفاء الطبية لتنفيذ هذا المخيم الطبي والذي أتى في وقته المناسب في ظل حاجة المديرية لكادر طبي متخصص يكفيهم عناء السفر.

كما اكد المدير العام صالح مولى الدويلة استعداد السلطة المحلية لتذليل كل الصعوبات ووقوفهم التام لإنجاح هذا المخيم الطبي. من جانبه ابدى الاخ يزيد الصدفي مدير مكتب الصحة بالمديرية كامل استعداده للتعاون معهم ومساعدته لهم في تسهيل تنفيذ هذا المخيم

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