

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمدينة الشحر الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والحملة المصاحبة لها والخاصة بالفرز التغذوي بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري. وأكد محافظ حضرموت على أهمية إلتزام جميع المواطنين بتطعيم أبنائهم وضرورة التعاون مع القائمين على الحملة من الفرق والعاملين فيها, شاكراً كل الجهود التي بذلت من قبل المعنين في مكتب الصحة على تحضيرهم لها وتفانيهم في سبيل إنجاحها وتحقيقها لأهدافها المرسومة.

من جانبه أوضح الدكتور الجريري بأن الحملة تستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة حتى لمن سبق تحصينهم ومن استكملوا جرعات التحصين الروتيني وتستمر حتى الـ25 من شهر أكتوبر الجاري, مشيراً إلى أن مجموع الأطفال المستهدفين فيها بلغ 107096, فيما بلغت عدد الفرق الثابته والمتحركة 569, وعدد العمال الثابتين والمتحركين 1584, والمشرفين المنفذين للحملة 103 مشرفا.







