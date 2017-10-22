

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فرج سالمين البحسني" بأن مؤتمر حضرموت الجامع يعد إنجازًا حيويًا بعد تحقيق الانجاز الكبير المتمثل في تحرير مناطق ساحل حضرموت من قوى الشر والتطرف مؤكدًا بأن لا تفريط في مؤتمر حضرموت الجامع . وحث اللواء البحسني لدى لقائه مساء اليوم بالمكلا هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الجميع على العمل بما يخدم حضرموت ومصالح أبنائها وتوطيد التلاحم والترابط والمشاركة المجتمعية التي تحقق التطلعات والطموحات الخدمية وترسخ دعائم الأمن.

وتحدث في اللقاء رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي وعدد من اعضاء رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر مؤكدين على اهمية التكامل وإيجاد آليات مشتركة لخدمة حضرموت وتحقيق نهضتها وتقديم المقترحات والتصورات للارتقاء بجوانب الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع .

وأشار المتحدثون إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع بما حظى به من توافق واجماع حول مقرراته من قبل مكونات المجتمع كافة القبلية والمدنية في حضرموت على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية وشرائحهم الاجتماعية أنما هو جاء ملبيًا لتطلعات أبناء حضرموت جميعًا في استعادة حقوقهم وتحقيق كل ما يتطلعون إليه من حياة كريمة آمنة ومستقرة موضحين بأن المؤتمر ايضًا الذي جاء في لحظة تاريخية فارقة ما هو إلا رافدًا وداعمًا للسلطة المحلية وتوجهاتها العامة بما يخدم حضرموت .

ولفت المتحدثون إلى أن المرحلة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب تقوية النسيج والترابط الاجتماعي والتمسك بقيم الاخاء والتسامح وبما يمتاز به الحضارم من صفات انسانية حميدة وتعايش , مشددين على ضرورة تكاتف الجهود إلى جانب مؤتمر حضرموت الجامع كمرجعية جمعت كل الطيف الحضرمي بمختلف شرائحه ومكوناته من قوى سياسية وحزبية واتحادات نقابية ومهنية وشعبية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية ومثقفين وأكاديميين في اتجاه تنفيذ مخرجاته المتوافق عليها منوهين إلى أن حضرموت سوف تنهض بقيادتها ورجالاتها وأبنائها الاوفياء .

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ضرورة احياء لجنة لإصلاح ذات البين للنظر والبث في قضايا المواطنين وتقديم النصح والتوجيه واشاعة المعروف بين الناس.







