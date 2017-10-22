

لوحة جمالية رسمها أبناء حضرموت عصر اليوم الجمعة بملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا مزينة بالوان النصر عن الذات في ليلة عرس رياضية في نهائي كأس حضرموت لكرة القدم ينشدون فيها السلام والمحبة والتآخي في لقاء كروي احتشدت له الجماهير الرياضية من مدن وقرى وارياف محافظة حضرموت واديها وساحلها يتقدمهم محافظ حضرموت اللواء / فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وعدد من قيادات السلطة المحلية والقيادات الرياضية والشخصيات وفي مقدمتهم لجنة كأس حضرموت صاحبة الاخراج الفني الرائع لهذه اللوحة الجمالية . في هذا اللقاء الكروي النهائي المرتقب الذي جمع فريقي سلام الغرفة من اندية حضرموت الوادي والشعب من حضرموت الساحل فتحت ابواب الملعب من الساعة الواحدة ظهرا وأغلقت مطلع الشوط الثاني لامتلاء مدرجات الملعب فذهبت الجماهير متسلقة الجدران وسطوح المنازل وعلى الجبال القريبة على ملعب المباراة حشد لأول مرة يشهد له ملعب بارادم بالمكلا حيث غادرت من وادي حضرموت اكثر من 45 حافلة بين كبيرة وصغيرة ناهيك عن السيارات الخاصة والدراجات النارية لحضور هذا اللقاء الكروي الذي اعاد لذكريات امجاد الكرة الحضرمية موقعها .

برغم فوز شعب حضرموت بالنسخة الخامسة من كأس حضرموت بفوزه على السلام في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد عمر باقديم من ركلة جزاء في الدقيقة 26 من زمن الشوط الاول واضاف زميله عبدالله سليمان العكبري الهدف الثاني للشعب في الدقيقة 6 من زمن الشوط الثاني فيما سجل هدف السلام نائف فائز بالفاس في الدقيقة 17 من زمن الشوط الثاني أجمع الجميع بأن لا الشعب فائزا ولا السلام خاسرا بل حضرموت بهذا العرس الكروي هي الفائزة الوحيدة .

كما شهدت المباراة بين الاستراحة بين شوطيها تكريم 30 شخصية رياضية من إداريين ولاعبين وإعلاميين من الذين خدموا الرياضة بحضرموت واديها وساحلها وهو تقليد سنوي عمدت علية السلطة المحلية بالمحافظة ولجنة كأس حضرموت من قبل راعي وداعم البطولة محافظ المحافظة وقيادة لجنة كأس حضرموت .

فيما كرمت لجنة كأس حضرموت بدرع الوفاء والعرفان على الرعاية والدعم لإنجاح هذه البطولة محافظ المحافظة بدرع البطولة .

في ختام هذا العرس الكروي الاكثر من رائع الذي أداره في الساحة الحكم سامي التيس درجة اول ومساعد اول الدولي احمد مسهور ومساعد ثاني الدولي ابراهيم الحسني والحكن الرابع سرور باسرور , راقب المباراة إداريا انور الرباكي ومقيّم الحكام احمد سعيد بزعل , قام محافظ حضرموت ووكيل المحافظة المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي وقيادة كأس حضرموت بتكريم افضل لاعب وهداف البطولة من شعب حضرموت الساحل محمد عبدالمانع فيما تم تكريم افضل حارس في البطولة حارس السلام باعنتر فيما تم تكريم الشعب بالميداليات الذهبية وكأس البطولة والسلام بالميداليات الفضية وكأس الوصيف .

كلمة لابد منها

لجنة كأس حضرموت التي تتكون من قيادة فرعي قدم الوادي والساحل ومدراء عموم مكاتب الشباب والرياضة التي استطاعت بخبرة البطولات الاربع السابقة بقيادة ربان سفينتها الاستاذ القدير / سعيد علي بايمين ومعه زملائه اعضاء اللجنة ان تكون النسخة الخامسة من كأس حضرموت اكثر تألقا ونجاحا شهد له الجميع ورسموا هذه اللوحة الجمالية واستطاعوا بتحقيق الهدف الاسماء لها وهي تلاحم أبناء حضرموت , ورسخت وعملت نقلة نوعية في الترابط والتعارف والتنافس بين شباب المحافظة الواحدة واديها وساحلها من خلال مشاركة غالبية أندية المحافظة والتي انطلقت اول نسخة لها عام 2009 م .

قوات النخبة الدرع الواقي والصمام الامام لحضرموت الخير والعطاء هي الاخرى كان لحضورها المشرف في هذا اللقاء , رسمت هي الاخرى لوحه النصر لحضرموت بتعاملها مع تلك الحشود الكبيرة بحنكة الاخ وأخيه لهذا مثل ما بدأت المباراة بالهتافات والشعارات الجميلة انتهت بها بمعزوفات الفرح لحضرموت العزة والكرامة والانسان الذي ينشد الامن والامان والسلام كون لا فائز ولا خاسر من تلك المباراة غير المنتصر الوحيد هي حضرموت في ان ترسم لوحة جمالية زاهية الالوان في الرياضة وترسل رسالة في الاجواء القاتمة التي يعيشها الوطن .







