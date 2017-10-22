

سلم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في منصة ملعب الفقيد بارادم بالمكلا مساء اليوم نادي شعب حضرموت الفائز ببطولة كأس حضرموت في نسختها الخامسة للعام 2017م لكرة القدم عقب إنتهاء المباراة الختامية التي تغلب فيها على نادي سلام الغرفة بهدفين مقابل هدف. وقال محافظ حضرموت عقب انتهاء المباراة بأن هذه البطولة الكروية تؤكد على تعافي حضرموت وعودة الحياة الرياضية إلى ملاعبها بعد توقف خلال السنوات الماضية فرضته ظروف الحرب التي مرت بها البلاد.

وأشار المحافظ البحسني الى أن هناك اهتمام بالشباب والرياضة يبذل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة حيث تم عصر اليوم إعادة افتتاح ملعب الفقيد بارادم بعد انتهاء أعمال صيانته وتعشيبه، وافتتاح الصالة الرياضية المغلقة في مدينة سيئون ووضع حجر الأساس لمشروع تعشيب وإنارة أستاد سيئون الدولي نهاية الاسبوع المنصرم ، داعيا الشباب إلى استغلال أوقات فراغهم في ممارسة مختلف الألعاب الرياضية المتاحة والإنخراط في أنشطة وفعاليات الأندية المختلفة.

كما تم في ختام المباراة تقديم درعا تذكاريا من قبل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأخ سعيد علي بايمين لمحافظ حضرموت عرفانا بجهوده في انجاح البطولة ودعم مسيرة الرياضية والشباب بالمحافظة، إلى جانب تكريم الفريقين بميداليات ومبالغ مالية وأفضل هداف ولاعب وحارس خلال البطولة، بالإضافة لتكريم ثلاثين شخصية رياضية وإدارية واعلامية اسهمت في نجاح البطولة.

الجدير بالذكر أن معلب الفقيد بارادم شهد تدفقا واسعا للجماهير الرياضية من مختلف مديريات حضرموت اكتضت بهم المدرجات قبل انطلاق صفارة بدايتها بأكثر من ساعة.

حضر المباراة والتكرّيم وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدراء عموم مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظة والمديريات وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والرياضة.







