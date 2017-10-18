

أفتتح العقيد منصور سالم التميمي المدير العام لمديرية تريم بمعيه المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي والأستاذ عبدالله أبوبكر الجنيد ماهر رئيس مجلس إدارة مجموعة الماهر التجارية فرع أكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع بتريم بتمويل مؤسسة الماهر للتنمية وأشراف مؤسسة حضرموت للاختراع .

وخلال الافتتاح أكد المدير العام لمديرية تريم استعداد السلطة المحلية بالديرية للوقوف إلى جانب الاكاديمية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لأنشطة وفعاليات الاكاديمية التي ستخدم الشباب المخترعين والمبدعين من أبناء مدينة تريم من خلال تنفيذ الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وابداعاتهم واحتضانهم مشيراً أن السلطة المحلية بالمديرية ستكون إلى جانبهم في كافة المجالات شاكراً مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي على افتتاحها لفرع الاكاديمية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسة الماهر للتنمية لما من شأنه تدريب وتأهيل الشباب بالمديرية .

من جانبه أشار المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي أن هذا الفرع يعتبر خامس فرع لأكاديمية الاختراع في مديريات حضرموت في إطار التطور والتقدم لمؤسسة الاختراع لتغطية جميع مديريات محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً مؤكداً بأن وادي حضرموت ومدينة تريم تمتلك الكثير من المواهب والابداعات والمخترعين ولذلك جاءت فكرة افتتاح فروع لأكاديمية الاختراع في مختلف المديريات لاحتضان المخترعين تحت كيان واحد ضمن خطة مؤسسة حضرموت للاختراع لاكتشاف 500 مخترع وباحث يقودن ثورة علمية وصناعية لمستقبل حضرموت وكذلك تدريب الشباب المخترعين والمبدعين في المجالات المهنية والتقنية والصناعية والابتكارية نظراً لكون مدينة تريم تحتضن عدد من الشباب المخترعين اللذين حققوا نجاحاً باهراً في مختلف معارض الاختراع محلياً ودولياً .

من جهته اثنى رئيس مجلس إدارة مجموعة الماهر التجارية بتريم على جهود مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي للاهتمام بشباب مدينة تريم مؤكداً دعم مؤسسة الماهر للتنمية في مختلف المجالات لإقامة وتنفيذ الدورات التدريبية للشباب والطلاب بالمديرية.

حضر الافتتاح كل من : الدكتور سالم فرج بامسعود رئيس مركز حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية والأستاذ : أحمد ياسين عبدالكريم المدير التنفيذي والأخ : أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي والدكتور / عبدالقادر الكاف عميد كلية المجتمع بسيئون والأستاذ : محمد عوض بن عباده المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي فرع وادي حضرموت والأخ : عدنان بن محيفوظ المدير التنفيذي لأكاديمية الاختراع للتقنية والابداع فرع تريم وعدد من المسئولين بالمديرية .







