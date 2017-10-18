

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه صباح اليوم الوضع المالي بالمحافظة وآليات توفير السيولة النقدية مع مدير عام مكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي ومدير فرع البنك المركزي عبدالقادر فليحان ومدير البنك الأهلي سعيد باعباد ومدير عام مكتب الضرائب بساحل حضرموت شاكر بن داؤود. وتطرق اللقاء لبحث أوضاع فرع البنك المركزي وإمداده بالسيولة اللازمة لضمان الإستقرار المالي للمحافظة, إلى جانب مناقشتة للصعوبات التي تعاني منها المرافق المالية لاسيما في قلة السيولة وتوريد الإيرادات وتأمين الرواتب.

وخلص اللقاء إلى ضروة توفير السيولة اللازمة من خلال التواصل مع الجهات المختصة.







