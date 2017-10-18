

أطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على خطة حملة "حضرموت خالية من وباء الكوليرا" من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري والتي ستنفذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظ حضرموت. وأشاد المحافظ البحسني بالجهود التي بذلتها قيادة مكتب الصحة وفرقها العاملة في الميدان في مجابهة وباء الكوليرا بالمحافظة وتمكنها من مواجهته والحد من انتشاره.

من جانبه أوضح الدكتور الجريري بأن الحملة تهدف لإنهاء وباء الكوليرا تماما من حضرموت مع نهاية العام 2017م, مشيراً إلى أنها ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان وصندوق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والبلدية والشؤون الاجتماعية والعمل "الصحة المهنية".







