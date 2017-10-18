

أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء / فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بمؤسسة العون للتنمية بعد إزاحة الستار في حفل افتتاح نادي المعلم بسيئون الممول من المؤسسة وتحت إشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء نهاية الاسبوع الماضي ... وقال المحافظ : ونحن اليوم في نادي المعلم هذا الموقع المهم جدا الذي سيخدم معلمي حضرموت فيما يسعني إلا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة العون للتنمية على ما تقدمه من دعم وخاصة في مجال التربية والتعليم وفي مجالات أخرى بصماتها موجودة جزائهم الله خير لكل القائمين على هذه المؤسسة داعيا جميع منظمات المجتمع المدني بحضرموت ان يحذوا حذوهم , مؤكدا بأن حضرموت تستحق من أبنائها ان يقفوا معها في هذه الظروف وفي هذه اللحظات وأنا متأكد بأن الجميع سيقف مع حضرموت بكل الامكانيات ودعمها , وناشد المحافظ البحسني أثناء تجواله بأقسام النادي الجميع إن يعكسوا تجربة هذا النادي في عواصم المدن لما يشكله هذا النادي وبرامجه وانشطته المختلفة في رفع مهارات المعلم وتزويده بالمعلومات العلمية والثقافية والاجتماعية وتبرز إبداعاته وتنعكس على الواقع التعليمي بالمحافظة وخلق التنافس العلمي بين الطلاب .

هذا وكان محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء / فرج سالمين البحسني افتتح نادي المعلم بسيئون بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الاستاذ / عبداللاه بن عثمان الممولة لمشروع النادي وبحضور وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء الاستاذ الدكتور / محمد احمد فلهوم ومدير عام مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور المهندس / علوي بن يحيى ومدير إدارة الاعلام بالمؤسسة الاخ / زكريا بامحيمود وعدد من القيادات التربوية .

وتعرف المحافظ البحسني أثناء طوافه بأقسام النادي من قبل مديره الاستاذ / حسين الصبان على الخدمات التي يقدمها والامكانيات التي يوفرها للمعلم والتجهيزات الجديدة التي اضيفت له والتي ستوفر أجواء متميزة لرواده من المعلمين والمعلمات من مختلف مديريات الوادي إضافة إلى رعاية ودعم وإبراز المواهب منهم الفنية والثقافية عبر راعي الانشطة والفعاليات والممول للنادي مؤسسة العون للتنمية .

وبدوره اثناء المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الاستاذ / عبداللاه بن عثمان على تشريف المحافظ في إزاحة الستار على افتتاح النادي رسميا مشيرا بأن المؤسسة انطلاقا من أهدافها السامية في رفع مستوى أدى التعليم في حضرموت انطلاقا من التنمية البشرية في رفع قدرات أدى المعلم من خلال عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي سيتبناها النادي بالتنسيق والاشراف من قبل مكتب وزارة التربية والتعليم الذي ستنعكس نتائجه على الطلاب ومنها التحصيل العلمي , مقدما شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة والوادي على دعمهم المعنوي لمختلف برامج ومشاريع المؤسسة .







