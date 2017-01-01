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توقيع اتفاقيه شق الطريق المؤدي لموقع خزان مياه شرب منطقة الهمه بغيل باوزير
المكلا الاربعاء 18 /اكتوبر/2017 | 08:00
توقيع اتفاقيه شق الطريق المؤدي لموقع خزان مياه شرب منطقة الهمه بغيل باوزير
الديس/موقع محافظة حضرموت/أسعد جوبان - الخميس 19/اكتوبر/2017
قام مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ محمد عوض بامطرف الكندي صباح اليوم بتوقيع اتفاقيه مع المقاول علي عمر السومحي لشق الطريق المؤدية لموقع خزان منطقة الهمه بطول 500متر مع تعديل أرضية الخزان بكلفة 3500000ثلاثة مليون ونصف على ان يتم انجاز المشروع خلال مدة اقصاها 10أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية .
يأتي المشروع الثاني للمنطقة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها مدير عام المديرية حيث بحث في تلك الزيارة احتياجات المنطقة من المشاريع والخدمات في مختلف المجالات ، وتم في الفترة السابقة انجاز مشروع تأهيل الطريق الجبلية الوحيدة للمنطقة البالغ طوله 11كيلومتر
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