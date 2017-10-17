

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكريه الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه قائد فريق المنظمة الدولية للهجرة بحضرموت الأستاذة منى بشير. واطلع المحافظ البحسني خلال اللقاء على اهم المشاريع التي تقدمها المنظمة في حضرموت ودورها الإنساني في تخفيف معاناة الوافدين والنازحين الى المحافظة والمتضررين من الكوارث الإنسانية.

ووجه المحافظ البحسني الجهات ذات العلاقة وخاصة الجهات الأمنية والإدارية في المنافذ والإدارات المحلية بتذليل كافة الصعاب امام عمل الفريق وتمكينهم من جمع البيانات وذلك ضمن مشروع مصفوفة رصد وتتبع النازحين والمهاجرين والعائدين الذي تنفذه المنظمة في المحافظة.

من جانبها أشادت الأستاذة منى بشير بتعاون السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ودورها الملموس في تذليل الكثير من الصعوبات مؤكدة على اهتمام المنظمة الدولية للهجرة بالوضع الإنساني في المحافظة وخاصة ان الظروف الأمنية والخدمية في حضرموت جعلتها قبلة للنازحين والمهاجرين والمتضررين من جراء الحرب التي تعيشها البلاد.

حضر اللقاء مدير عام ادارة شئون المنظمات الدولية بمحافظة حضرموت الاستاذ هاني البيض.







