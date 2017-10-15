

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع ضباط الأمن بمديريات الوادي والصحراء خطوات تنفيذ الخطة الأمنية التي يتم التحضير لتنفيذها للقضاء على الإنفلات الأمني. وأكد المحافظ البحسني على أهمية أن تظل مراكز الأمن بالمديريات مفتوحة وتمارس عملها وتقوم بمهامها، وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية والقضاء على الظواهر التي يعاني منها المواطنين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الضباط والأفراد اللذين يتميزون في أداء عملهم أو أولئك اللذين يخفقون في تنفيذ مهامهم أو يتكاسلون عن إنجازها.

وأشار المحافظ أنه وجه بفتح مركزين أمنين جديدين للشرطة في شرق وغرب مدينة سيئون، حاثا الأمن على الاهتمام بجهاز القضاء وحماية مقراته والعاملين فيه، وداعيا إلى التفاعل مع الجهود الأمنية التي ستبذل خلال الايام القادمة.

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.







