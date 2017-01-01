

نظمت أكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع فرع مديرية الشحر بالتعاون والتنسيق مع معهد الراقي للتدريب والتأهيل محاضرة علمية بعنوان ( الرحلة العلمية إلى عالم الفلك ) لطلاب وطالبات المدارس والثانويات بالشحر قدمتها المهندسة / عزة عمر باصالح المدير التنفيذي للأكاديمية تطرقت خلالها إلى شرح نشأة الكون وكيف تشكلت النجوم وتعريفهم بالمجموعة الشمسية والكواكب والكويكبات وتشكل الشهب والنيازك والفرق بينهما

بالإضافة تعريف الحاضرين عن الاسرار العجيبة الموجودة بالكون وكذلك تعريفهم بالظواهر الطبيعية للكسوف والخسوف ورواد الفضاء ومراحل رحلتهم التي يعيشونها بالفضاء بهدف تطبيق ما تلقوه خلال الدراسة وما يرونه على الواقع عبر محاكاه لرحلة أبولو 11 واستعرضت المحاضرة عرض بعض مقاطع الفيديو الخاصة بعالم الفلك لتوسيع مدارك الطلاب والطالبات في علوم الفلك والفضاء .

وتخللت المحاضرة العديد من النقاشات والاسئلة التي طرحت من قبل الطلاب والطالبات الحاضرين حول الرحلة العلمية إلى عالم الفلك ومن ثم قامت المهندسة عزة باصالح بالرد على جميع أسئلة الطلاب والطالبات لتساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوسيع مداركهم فب عالم الفلك والفضاء.







