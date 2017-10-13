

تعرفت قيادة السلطة المحلية وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية ساه صباح اليوم على نتائج مشروع دراسة تخطيط وتطوير مديرية ساه . وقدم المهندس هشام باوزير وزملاءه محمد سالم بامعبد وعبد العزيز صالح الزبيدي شرحا تفصيليا عن مشروع التخرج الذي تقدموا به لنيل درجة البكالوريوس من قسم الهندسة المعمارية والتخطيط البيئي بجامعة حضرموت .

ويعد مشروع التخرج الموسوم ب [ تخطيط وتطوير مديرية ساه – من منطقة الحسك إلى غيل عمر ] أول دراسة علمية متخصصة في هذا المجال لدراسة الوضع الراهن ومعالجة مشاكل الخدمات والبيئة والعمران والطرقات وتنشيط الجانب السياحي للمنطقة .

المدير العام لمديرية ساه عبد الله يماني الجابري أعرب عن شكره للجهود التي بذلها الطلاب في إعداد هذا المشروع مؤكدا حاجة السلطة المحلية إلى دراسات مستوفاة لكافة المشاريع الخدمية لتسهيل إجراءات تسويقها للجهات المانحة .

وقال يماني أن هذه الدراسة ستساهم في معالجة الكثير من الإشكاليات المتراكمة منذ سنوات وستكون أداة معينة لقيادة السلطة المحلية في انتشال وضع المديرية والسعي لعمل دراسات في المشاريع بحسب الأولويات والاحتياج .

وأضاف المدير العام أن السلطة المحلية تثمن هذه الخطوة وتجدد الشكر للطلاب المشاركين فيها وستعمل خلال الفترة القليلة القادمة على إقامة فعالية تكريم تليق بالطلاب المشاركين في إنجاز هذا العمل الجبار .

من جانبهم شكر طلاب المشروع قيادة السلطة المحلية على تفاعلها وتسهيل إجراءات تنفيذ الدراسة معبرين كذلك عن امتنانهم لقيادة شركة بترومسيلة التي ساهمت في دعم تنفيذ الدراسة الميدانية لهذا المشروع .







