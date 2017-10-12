

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برفقة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على مستشفى سيئون العام ومراكز الكلى بوادي حضرموت. واستمع المحافظ من مدير المستشفى الدكتور عمر بن مسفر الى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى لمواطني وادي وصحراء حضرموت والمحافظات المجاورة والصعوبات التي تتطلب تدخلات عاجلة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

فيما استعرض مدير مراكز الكلى مساعد برويشد نشاط المراكز منذ تأسيسها بالقطن مطلع 2003 م بحوالي 91 مريض ، وبسيئون نهاية 2014 م بقرابة 125 مريض باشراف وتمويل مؤسسة صلة للتنمية.

منوها الى ان المراكز التي تضم 45 جهاز إستصفاء دموي استفاد منها 429 حالة في العام الماضي 2016 م و 96 حالة إضافية في النصف الاول من العام الجاري 2017م.

ولفت برويشد الى أن المراكز نفذت حوالي 10 ألف و 193 جلسة غسيل دموي منها 7 ألف و 287 للذكور و ألفين و 906 للإناث في النصف الاول من العام 2017م.

مشيرأ الى أن المراكز التي يعمل بها 65 استقبلت عدد من حالات مرضى الفشل الكلوي بالمحافظات المتضررة من الاحداث خلال الفترة الماضية.

وثمن المحافظ تثمينا عاليا الدور الذي يقوم به العاملين في هذه المرافق والداعمين لها من رجال البر والإحسان, داعيا الى بذل مزيد من الجهد خلال هذه المرحلة.

رافقه في الزيارة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي وعدد من الوكلاء والوكلاء والمساعدين.







