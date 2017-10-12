

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع مرجعية قبائل حلف حضرموت بالوادي والصحراء عصر اليوم بمقر إقامته بسيئون العديد من القضايا الأمنية والخدمية والتنموية في لقاء عقد معهم كرس في مجملة لبحث الحلول الناجعة والمعالجات السريعة لتلك القضايا العامة. وقال المحافظ البحسني بأن وادي حضرموت سيشهد نقلة نوعية في الجانب الأمني من خلال خطط ستنفذ للقضاء على الإنفلات الأمني الذي يشهده الوادي، داعيا إلى تكاتف الجميع وتلاحمهم حتى تعود الأمور إلى نصابها.

وثمن محافظ حضرموت دور المرجعية في حل العديد من القضايا وجهودها في المساهمة في حلحلة الكثير من المعضلات والمشكلات التي تحدث في كافة أنحاء مديريات الوادي والصحراء.

من جانب تحدث رئيس مرجعية حلف حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري وعدد من الشخصيات في المرجعية حول جملة من القضايا وعلى رأسها الملف الأمني وملفات الخدمات والبنى التحتية، مؤكدين على أهمية الدور المجتمعي لكافة شرائح المجتمع في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون بوادي وصحراء حضرموت.

حضر اللقاء وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومستشار المحافظ لشؤون القبائل الشيخ خالد الكثيري وعدد من الوكلاء والوكلاء والمساعدين.







