

فتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الصالة الرياضية المغلقة بسيئون البالغ تكلفتها 495 مليون ريال بتمويل حكومي . واستمع المحافظ من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء علي باشعيب إلى شرح عن مكونات الصالة التي استمر العمل في بنائها خمس سنوات وتتسع لنحو أربعة آلاف متفرج ويمكن أن تستوعب الفعاليات الشبابية والرياضية والمؤتمرات ومجمل الألعاب الرياضية.

كما وضع محافظ حضرموت ،اليوم،حجر الأساس لمشروع تعشيب وإنارة أرضية ومضمار لإستاد الاولمبي الرياضي بسيئون البالغ تكلفته الإجمالية 510 ملايين ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب إلى شرح عن مكونات المشروع في مرحلته الثانية التي تشمل تعشيب أرضية ومضمار المعلب بمساحة إجمالية تبلغ سبعة آلاف و800 متر مربع فضلا عن استكمال التشطيبات النهائية .

وأكد المحافظ البحسني أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تألوا جهدا في سبيل دعم مختلف الأنشطة والاحتياجات اللازمة التي يتطلبها الشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل ويعول عليهم الجميع للمضي في تحقيق المزيد من التطلعات المنشودة لكل أبناء المحافظة في العديد من المجالات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية .

رافق المحافظ عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالمحافظة والمسئولين في مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء .







