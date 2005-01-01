

أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أهمية تفعيل دور الشباب في وادي وصحراء حضرموت وضرورة الإهتمام بهم. جاء ذلك في لقاء عقد مساء أمس بمقر إقامته بمدينة سيئون ضم عددا من الشباب والرياضين والمثقفين والنشطاء وقيادات منظمات المجتمع المدني وخريجي الجامعات أشاد خلاله بدور الشباب في حضرموت اللذين حققوا نجاحات أمنية خصوصا أولئك اللذين انظموا لقوات النخبة الحضرمية أثناء تحضير تلك القوات لعملية تحرير مدن ساحل حضرموت في 24 إبريل 2016م من العناصر الإرهابي .

ودعا محافظ حضرموت الشباب إلى الحفاظ على الوقت والجهد واستغلاله وتوجبهه نحو التعليم وبناء الذات والإسهام الفعال في بناء ونهضة حضرموت خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.

وعبر الشباب خلال اللقاء عن جملة من التطلعات والآمال التي يرغبون بتحقيقها خصوصا في مجالات الرياضة والتعليم وأحقية التوظيف ، إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذهم للأنشطة الاجتماعية التي ينفذنوها.

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومستشار المحافظ لشؤون الشباب رياض الجهوري وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين.







