

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن السلطة المحلية تولي اهتماما وعناية خاصة بالقضاء والقضاة لما يمثله السلك القضائي من أهمية بالغة وارتباطه بحياة المواطنين بدرجة أساسية ، موجها في الوقت ذاته كافة الجهات المعنية في المحافظة بسرعة التفاعل معه ومع كل مايصدر عنها من أحكام. جاء ذلك في كلمة ألقاها المحافظ البحسني خلال لقائه بمقر إقامته بمدينة سيئون اليوم بعدد من رؤساء المحاكم والنيابات ووكلائهم وأعضاء الاستئناف بوادي وصحراء حضرموت ، تعرف فيها على الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي لديهم.

وأكد المحافظ البحسني وقوف السلطة المحلية بالمحافظ مع كل العاملين في السلك القضائي وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل أداء عملهم خصوصا فيما يتعلق بتأمين مقرات المحاكم وحمايتها ، مشددا على سرعة البث في قضايا المواطنين واتخاذ اللازم تجهها ، مثنيا على القضاة والدور الذي يقومون به في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عدد من مداخلات القضاة التي تطرقت للعديد من الهموم والقضايا والصعوبات التي أداء عملهم.







