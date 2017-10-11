

ألتقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني صباح اليوم بالشخصيات الاجتماعية والاعيان والمواطنين بديوان وكيل المحافظة بمدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت . وقال البحسني في اللقاء أن أمن وادي حضرموت من أولويات زيارته للوادي ووضع حلول مناسبة للارتقاء بالأمن فيه، واشار أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف فيما بين المواطن والامن حتى يستقر الأمن في وادي حضرموت وينعم المواطنون بالأمن والاستقرار ..

واستمع محافظ حضرموت لأسئلة المواطنين وشكاويهم والرد عليها ..

هذا وقد خصص المحافظ البحسني جدولاً للالتقاء بالمواطنين والنخب الشبابية والمتطوعين والرياضيين والكشفيين ومدراء عموم المكاتب الوزارية بالإضافة الى النزول الميداني لبعض المواقع ..

وتستمر زيارة المحافظ في وادي حضرموت حتى الخميس من هذا الاسبوع ..







