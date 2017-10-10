

شهد اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على توقيع إتفاقية توريد مواد الشبكة الداخلية لمشروع مياه مديرية ساه الممول من مؤسسة العون للتنمية والذي ينفذه مؤسسة أمل للتنمية .. وجرى توقيع الإتفاقية بين الأستاذ عبدالقادر عبدالله باسلامة “رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمل” والمورد مؤسسة البقلاني للتجارة ممثلة بمديرها العام عيظه البقلاني بحضور ومصادقة المحافظ البحسني.

وتقضي الإتفاقية بتوريد مواد ومستلزمات تمديدات الشبكة الداخلية لمشروع مياه مديرية ساه وتسليمها للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء التي ستباشر فيما بعد عمليات التمديد.

حضر التوقيع الأستاذ / عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء والمهندس محمد العمودي وكيل المحافظة للشئون الفنية و عامر سعيد العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء وعبدالله يماني الجابري مدير عام مديرية ساه وسامي رجب عويض مدير مؤسسة أمل ورياض باسلامة منسق المشروع.







