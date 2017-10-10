

ترأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عصر اليوم بمقر إقامته بمدينة سيئون اجتماعا لمناقشة تطورات المشهد الأمني بوادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومدراء عموم المديريات في الوادي والصحراء الحضرمية. وتحدث المحافظ البحسني في مستهل اللقاء بكلمة أكد فيها على ضرورة العمل بشكل جدي في القضاء على الإختلالات الأمنية ومعالجة مالحق بمرافق الأمن ومنتسبيه من أضرار حتى يستعيد الوادي والصحراء عافيته وينعم المواطنون فيه بالأمن والطمأنينه من خلال خطة أمنية وعسكرية يتم الاعداد لها وتوفير الامكانيات اللازمة لإنجاحها .

ولفت اللواء البحسني إلى ضروة إشراك المجتمع في أي جهد أمني وتحمل المسؤولية بشكل صريح وتقيم كل تجربة ومهمة ومكافأة وترقية من اثبت جدارته ومعاقبة وإقصاء من يتكاسل أو يخفق في أداء مهامه، موجها الجهات الأمنية بإستدعاء كل الضباط المنقطعين عن الدوام في مراكز الشرطة.

من جهتة تحدث بعد ذلك قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس في الجوانب الأمنية وأسباب الضعف الذي طرأ على منظومة الأمن بوادي وصحراء حضرموت ومخاطر إستمرار فقدان الثقة بين المواطن ورجال الأمن والجيش، مستعرضا في ختام حديثه جملة من النجاحات التي حققتها قيادة المنطقة الأولى خلال الفترة القريبية الماضية.

إلى ذلك أشار مدراء العموم عن الهموم الأمنية بمديرياتهم وكذا الصعوبات التي تقف في طريق استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون بمديرياتهم.







