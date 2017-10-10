

إلتقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء اليوم بسيئون مندوب قوات المملكة العربية السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بوادي وصحراء حضرموت. وتطرق اللقاء مناقشة الجهود التي تبذلها تلك القوات ومساعيها الكبيرة في تطوير الوحدات العسكرية وإسهاماتها الكبيرة في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار .

وثمن المحافظ البحسني الدور الذي تلعبه تلك القوات، شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية وملكها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على كل ماقدموه لحضرموت وللوطن بشكل عام.

من جانبه أبدى مندوب قوات التحالف العربي بوادي وصحراء حضرموت إستعداده التام للتعاون مع كل الجهود التي تبذل من قبل قيادة المحافظة مؤكدا على تطوير ذلك التعاون بمايعود بتحقيق المزيد من المكتسبات العسكرية والأمنية بالمحافظة.







