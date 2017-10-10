

ترأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمدينة سيئون إجتماعا للمكتب التنفيذي بوادي حضرموت فور وصوله صباح اليوم في إطار برنامج زيارة ستستمر لعدة أيام بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والقادة العسكرين والأمنين. وقال المحافظ البحسني في كلمة ألقاها خلال الاجتماع بأن هذه الزيارة لوادي وصحراء حضرموت خاصة وليست مستعجلة وستستمر لعدة أيام وحددت لها أهدافا محددة سنعمل على تحقيقها، مؤكدا بأن حضرموت وحدة إدارية واحدة وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في تحديد 20% ستكون مناصفة بين ساحلها وواديها.

وشدد محافظ حضرموت على ضرورة ضبط الملف الأمني في وادي وصحراء حضرموت بشكل دقيق، لافتا الى أن من أبرز أسباب النجاح في هذا الملف هو التضامن من قبل الجميع مواطنين ورجال أمن والإبلاغ عن أي حالات إشتباه لمرتكبي الجرائم، وأنه ستتم مناقشة الجوانب الأمنية مع المعنيين خلال هذين اليومين وستنال الخطط التي ستقر اهتمام قيادة المحافظة وستوفر لها كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها وسنحتاج حينها إلى تعاون المواطن من خلال الإبلاغ.

كما تحدث خلال الاجتماع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بكلمة رحب في مستهلها بالمحافظ والوفد المرافق له، لافتا الى أن هذه الزيارة أتت بعد وعد وعد به ونفذه، مستعرضا كذلك عدد من العوائق الإدارية إلى جانب مشكلات الملف الأمني التي تحتل الأولوية في إهتمامات السلطة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء تم الإستماع إلى عدد من المداخلات من قبل مدراء عموم المكاتب التنفيذية في وادي وصحراء حضرموت والتعقيب عليها من قبل المحافظ.







