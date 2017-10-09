

دشن مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل فعالية الإحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس رابطة سند النسوية للدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان التابعة لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) المؤسسة التي تتبنى فعاليات الإحتفال بالشهر الوردي (أكتوبر) شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يحتفل به العالم أجمع بعد إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية. وفي الحفل تم تكريم أحدى عشر ناجية من سرطان الثدي ، واستطاعت التغلب عليه وتجاوز تلك المرحلة ، بعد تلقيها التشخيص والعلاج المناسب ، والدعم النفسي من قبل رابطة سند النسوية التابعة لمؤسسة حضرموت .

والقى الدكتور وليد البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) كلمة شكر فيها رابطة سند النسوية على الجهود المبذولة في دعم ومساندة مريضات السرطان أثناء وبعد المرض ، مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة في أكتوبر الشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي.

حضر الحفل الدكتور/ عبد القادر بايزيد عضو مجلس الأمناء والدكتور وليد كليم إستشاري أمراض وعلاج الأورام وسهالة باحيدرة رئيسة رابطة سند النسوية وعدد من الناجيات ومنتسبي المركز الوطني للأورام والمؤسسة.







