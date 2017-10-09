

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمي البحسني، صباح اليوم الاثنين بعدد من رؤوسا وممثلي الجمعيات السمكية في حضرموت ومسئوليين في القطاع السمكي بالمحافظة. واطلع المحافظ خلال اللقاء على أوضاع الاتحاد التعاوني السمكي وسير الاداء فيه وهموم وقضايا الصيادين ومعاناتهم وآليات تنظيم الصيادين العاملين في سواحل المحافظة والسبل الكفيلة بالحد من العبث بالثروة السمكية.

كما أطلع كذلك على متطلبات تحسين أنتاج الصيادين السمكي ودور الجمعيات السمكية في تبني القضايا الأساسية للصيادين وإيجاد تكامل وتنسيق مشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة في ايجاد المعالجات لما من شأنه الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين وتحسين ظروف عملهم وحياتهم.

واكد المحافظ البحسني خلال اللقاء على اهتمام قيادة السلطة المحلية بأوضاع الصيادين وحرصها على معالجة قضاياهم, مشيراً إلى أن كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها من قبل قيادة فرع الاتحاد السمكي ورؤساء الجمعيات السمكية سوف تتم مناقشتها مع المعنيين في الجهات ذات الاختصاص بما يضمن الخروج بمصفوفة عمل متكاملة لتنفيذها بالإشتراك مع مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للمصائد عبدالله الغرابي ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي عمر سالم قمبيت ومدير مكتب المالية أنور الجعيدي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت فياض باعامر ومدير الجهاز المركزي للرقابة محمد بن بريك.







