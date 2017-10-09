

أفتتح مدير عام مديرية العبر الشيخ / سالم بن مبارك بن ملهي الصيعري مبنى جديد لثانوية العبر مجهزاً بكافة الوسائل التعليمية من تأثيث وأجهزة إلكترونية وألواح طاقة شمسية؛ لضمان استمرار تشغيل الكهرباء بالثانوية . ويأتي نجاح هذه الجهود بعد مساعي حثيثة من قبل المدير العام بالمديرية ومكتب التربية والتعليم بالعبر لاعتماد أول ثانوية بالمديرية وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات لتحقيق اعلى المراتب العلمية.

حيث طاف المدير العام "بن ملهي" والوفد المرافق له بالمبنى والقاعات الدراسية الجديدة المكونة من سبعة قاعات دراسية للأقسام الأدبية، تحتوي على معامل ومختبرات لعمل التجارب فيها، بالإضافة إلى أنها مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لإحداث نهضة تعليمية ومجتمعية في المديرية .

وفي الافتتاح هنأ المدير العام لمديرية العبر الشيخ / سالم بن مبارك بن ملهي أبناء العبر بمناسبة افتتاح مبنى الثانوية الجديد، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الثانوية وأثاثها لما سيعكسه من دور إيجابي في إنجاح العملية التعليمية مستقبلاً، منوهاً للمعلمين والمعلمات بذل مزيد من الجهود لتطوير العملية التعليمية في المديرية، مضيفاً بأن المديرية ماضية لدعم القطاع التعليمي وتسهيل كل الصعوبات في سبيل خدمة أبناءنا الطلاب، مؤكداً على أنه سيتم انعقاد انتخابات دورية لمجلس آباء جديد يرفد مجلس الآباء السابق بالمدرسة ليساهم الآباء في تحسين وتطوير التربية والتعليم بالمديرية وتصبح العملية تكاملية، داعياً المعلمين لنقل رسالة السلام والحب بين الطلاب ونبذ كل الخلافات ليصبح جيلاً متسلحاً بالعلم والسلام .

وعلى هامش الافتتاح عقد بالثانوية اجتماع ضم معلمي ومعلمات مدرسة العبر - كبرى مدارس المديرية - لمناقشة المستجدات حول الأوضاع التعليمية في المدرسة وسبل تحسينها وتطويرها، مستمعاً لمدير المدرسة الأستاذ / صالح طرشوم الذي أبدى شكره واعتزازه لما يقدمه المدير العام بالمديرية لأجل تذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء سير العملية التعليمية من نقص للكادر التدريسي وقلة المناهج التعليمية وشدة ازدحام الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية، مطالباً مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء توفير كادر تدريسي للمدرسة وحل مشكلة الضائقة المكانية ونقص الكتاب المدرسي .

من جهته بيّن مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ / سالم بن سليم إلى أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين في مدرسة العبر "700" طالب وطالبة منهم "100" طالب وطالبة دارسين في صفوف الثانوية، مشيراً بأن أعداد طلاب وطالبات الصف الأول أساسي "140" طالب وطالبة مقسمين على شعبتين دراسيتين، بالإضافة إلى إقبال "150" نازحاّ إلى المدرسة لهذا العام، شاكراً المدير العام لمديرية العبر الشيخ / سالم بن مبارك بن ملهي الصيعري على اعتماد توفير حوافز للمعلمين والمعلمات الذين يعملون بشكل مشترك في تدريس الصفوف الابتدائية والثانوية، وكذا اعتماد توفير كتب مدرسية للطلاب والعمل على دعم وتطوير مسيرة التعليم في المديرية .







