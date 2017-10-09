

قالت مصادر رفيعة في السلطة المحلية بوادي حضرموت عن اعتزام محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بزيارة وادي حضرموت خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الثلاثاء لبحث أمور متعلقة بالأمن وملفات الكهرباء وخدمات المواطنين . وأضاف المصدر أن البحسني سيجتمع مع مدراء عموم الوادي والصحراء لتقييم الوضع في الدوائر الحكومية ومتابعة العمل في المنشآت الحكومية وتذليل الصعاب التي تواجه عمل المرافق في سبيل خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتعثرة بالوادي والصحراء والعمل على سرعة البت في إنجازها .

هذا ومن المتوقع وصول اللواء “البحسني” خلال الساعات القادمة من هذا اليوم الثلاثاء، وبقاءة في سيئون عدة أيام في زيارة رسمية تعد الثانية منذ تولية سلطة المحافظة بعد وصوله مع رئيس الوزراء “أحمد عبيد بن دغر” الشهر المنصرم ومغادرته بعد ساعات قليلة من وصوله ..







